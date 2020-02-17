1000個口罩，將分送給所內所有受收容人，期盼大家一起來戰「疫」。（楊樹煌攝）

新型冠狀病升溫，中部又出現全國首例的本土確診死亡案例，死者還是駕駛白牌計程車的司機，更造成中彰投地區不少民眾惶惶不已，不過南投地區，在此時刻，卻出現慈濟基金會慨捐南投收容所1,000個口罩，分送給所內所有受收容人，期盼大家一起來戰「疫」的溫馨場面。

移民署中區事務大隊南投收容所，本是屬大型聚眾場所，該所為防範新型冠狀病毒疫情擴散，以及落實防疫工作，所內每天早晚都以消毒水，澈底擦拭戒寢床板及地板，以達到最佳殺菌效果。

南投收容所並指出，在疫情發生後，該所除定期發放口罩給受收容人，也要求他們用肥皂勤洗手及在咳嗽時摀嘴，希望降低流感群聚感染及疾病傳播的風險。

慈濟基金會為關懷受收容人，今除前往收容所表達慰問之意，並捐贈收容所1,000個口罩，慈濟志工洪啟芬醫師表示，該會相當關心移民署各級同仁及受收容人的健康，希望口罩的發放，能和所有同仁和受收容人大家一起來，共同有效防疫。

(中時 )