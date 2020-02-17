新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市社教館防疫不敢掉以輕心，除了要求所有民眾進館前量額溫外，館內的公共場域每天都會派員進行消毒工作，密閉空間也強制要求民眾戴口罩，但引發許多民眾反彈，甚至大嗆工作人員，對於民眾投訴，社教館喊冤「他們也相當為難」。

社教館位於小港，館內場域相當寬廣，設有演藝廳、圖書室以及室內體能訓練場等供民眾使用，但因應疫情問題，社教館防疫工作相當嚴謹，凡只要在室內密閉空間，就要求民眾必須配戴口罩，即使是在室內體能場運動的民眾也不例外，但此規定讓相當多民眾無法理解，惹出民怨。

民眾認為，他們就是來運動強健體魄，為何要戴著口罩？這樣根本無法達到運動效果。對此，社教館表示，疫情持續蔓延，要求民眾戴口罩運動也讓他們相當為難，但場域不限定對象對外開放，館方無法掌握每個人的旅遊史、工作史等，為了讓大家能在安全無虞的情況下，只好強制要求民眾配合執行館內規定。

社教館秘書黃秀芬表示，為了防止疫情入侵館內，館方會落實最嚴密的防疫工作，讓每個來社教館的民眾有最安全及最高規格的享受，同時也呼籲民眾，在社教館最森嚴的防疫機制下，可以多來社教館享受館內設施，若是真的沒辦法接受配戴口罩運動，社教館也有提供室外籃球場及各項設施供民眾使用，只要民眾配合防疫，還是可以安全的在這邊得到許多資源。

(中時 )