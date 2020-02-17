奇美博物館人員主動協助入館遊客消毒手部。（奇美博提供／洪榮志台南傳真）

有新冠肺炎確診病例的威士特丹號郵輪，傳出停靠高雄港時，曾有遊客前往臺南市奇美博物館參觀，讓不少人擔心受到傳染。對此，奇美博物館17日強調，該館早已提前於1月29日起即全面進行防疫措施，同時也會配合疾管署的訊息滾動式調整作法。臺南市長黃偉哲也證實，罹患新冠肺炎的郵輪病患，並未前來臺南旅遊。

奇美博物館說，該館針對館內服務人員，均要求做好防護措施，肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩、每日量體溫；對於館內環境，也提高館內設施的消毒次數，包括扶手、把手、互動設施等觀眾容易接觸之處，同時提高空調換氣頻率，並視情況再提高清潔次數。至於對參觀民眾，館方則在入口處設置體溫感測器，由服務人員主動協助遊客消毒手部，同時館內也增設乾洗手置放點。

此外，從2月8日起，該館也已暫停近距離接觸的定時導覽、教具車展演服務，並關閉體驗型的密閉式展區，全力做好防疫措施。

(中時 )