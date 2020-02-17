受到新冠肺炎影響，原先規畫由經濟部發放20億元抵用券，適用於夜市、商圈消費，行政院政委龔明鑫今日表示，現在因藝文活動也受到影響，文化部也將提出抵用券，因此20億元抵用券的金額將有所提高。

龔明鑫表示，現在不鼓勵人潮聚集，因此抵用券振興經濟方案會在疫情告一段落後再推出，還有一段時間可以集思廣益，思考怎麼樣設計可以有更好效益

他指出，去年夜市抵用券回收率60％以上，隨著時間經過，回收比例越來越高，效果已經產生，不用擔心沒有回收會有浪費，錢還是在國庫。

未來發抵用券的原則，將會參考夜市券設計，龔明鑫強調，抵用券和消費券不一樣，消費券沒有限制消費項目，會產生替代消費，民眾不會依據政策設計去買柴米油鹽等必需品，就沒有振興效果，不會讓這件事情發生。

另外，文化部也提出，目前藝文活動有些困難，行政院長蘇貞昌也指示納入抵用券範圍。

龔明鑫表示，至於文化部的抵用券是要納入一般抵用券，還是要分開？都在討論當中。

原本經濟部發放抵用券的經費為20億元，文化部也要發放抵用券，會不會增加經費？龔明鑫回應：「不排除增加，很有可能。」

(工商 )