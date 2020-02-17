女星李依瑾因外型亮麗，靠著拍攝廣告出道，近期多在戲劇圈發展，演技也受到外界注意。李依瑾曾多次透露，自己小時候曾遭到性侵，求學時期又被同學霸凌，近期李依瑾也在節目《女人我最大》上，再次揭露那段不堪的往事，讓不少網友看了十分心疼，也紛紛為她鼓勵。

李依瑾在節目中透露自己曾經有「人群恐懼症」、「分離憂鬱症」和「憂鬱症」，主因都是來自於小時候的不安全感，她回憶當時爸媽都忙於做生意，7歲那年，她有天回到家時，有一名大哥哥敲門說要來借洗手間，卻沒有想到對方竟伸出狼爪，讓她留下陰影，她也曾在節目中提及此事「其實沒有真正到性侵，但是其他的就是幾乎也都做了」。

李依瑾上節目透露自己曾被性侵的事件（圖／翻攝自女人我最大youtube）

後來對方準備離開時，竟然是往樓上走，這才知道原來這名色狼是樓上的鄰居，此刻她就對於人的信任感一瞬間全部瓦解，也造成她日後看到陌生人都會有恐懼感，更曾一度想輕生的念頭。

但李依瑾接觸舞台劇之後，遇到了恩師，她也學會利用劇中角色去抒發心情，李依瑾也笑著說，「演完了，好像病也就好了」，她以自身的過往經驗，來鼓勵其他有憂鬱症的患者不再害怕，一起對抗那心中的心魔。

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)