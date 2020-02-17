新冠肺炎疫情持續擴大，位在重災區的湖北省孝感市，驚傳有一位確診病患在隔離病房的牆上挖出一個大洞，隨後便逃離醫院，有人配上文字稱「某醫院有確診患者跑了」，甚至還有人指出「跑了8個」。醫院證實有此事件，不過強調「破牆挖洞逃跑」的病患，並沒有確診感染新冠肺炎。

根據《楚天都市報》報導，截圖的群聊名稱為「某醫院第二批醫護戰友群」，一名網友先是傳了張病房照片，不過仔細一看竟發現，病床旁的隔板出現了一個洞，有人詢問「病人呢？」該網友則回覆「跑了，王醫生去抓了。」這張截圖在16日晚間被瘋傳於各微信群組中，不過該醫院隨後也澄清，此消息為謠言。

網瘋傳有確診患者挖洞逃出隔離病房。（圖／翻攝自楚天都市報）

院方指出，該名34歲的王姓男病患，9日因出現發熱症狀，前往孝感市第一人民醫院就診，10日轉至網傳圖片中的醫院2樓226床。王男過去有精神病史，入院後也有出現精神病症狀，該院隨即聯繫孝感市康復醫院會診，12日派1名精神科醫生駐院協助治療，不過王男分別做了2次核酸檢測，結果均為陰性。

直到16日中午12點左右，王男趁著醫務人員交班之際，竟打穿夾板牆壁，爬窗戶逃出病區，不過很快地就被醫護人員發現，於12點20分遭到制伏，將他帶回隔離病房。當日下午，院方對王男複查肺部CT，結果均為正常，排除感染新冠肺炎，隨後將他轉往孝感市康復醫院進行精神治療。

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(中時電子報)