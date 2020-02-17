台北市立動物園熱帶雨林穿山甲館裡的棉頭絹猴夫妻，在農曆年前晉升為新手父母，1個多月來辛苦育兒，讓可愛的雙胞胎都順利成長，剛滿月的棉頭絹猴寶寶，已經開始嘗試獨立在棲架和樹藤上學習攀爬了！

園方指出，棉頭絹猴成年的體重大約在250到350公克間，體型則大約20至25公分，在雙胞胎寶寶剛出生的時候，爸爸或媽媽還可以「單猴」輕鬆的一次揹起雙胞胎移動，隨著雙胞胎滿月漸漸長大，要一次揹起雙胞胎移動，就成了吃力的負擔，所以爸爸媽媽大多時間，會把雙胞胎們放在巢箱裡，倆夫妻好在附近稍微放鬆一下。

保育員指出，棉頭娟猴寶寶雖然手腳還不太靈活，但是父母為了訓練寶寶短距離攀爬，會故意等在靠近巢箱的棲架上，好讓雙胞胎主動爬到自己身上，再背著他們一起去食盆的位置吃飯。

園方表示，野外熱帶雨林裡的棉頭絹猴，無論在樹枝間攀爬、跳躍或快速移動，都是他們重要的生存技能，剛開始寶寶們面對要自己爬出巢箱的挑戰還戰戰兢兢，每一步都小心翼翼，經過幾天的練習，保育員甚至觀察到雙胞胎已經可以自己從巢箱移動到食盆的位置來拿食物了！

滿月後的棉頭絹猴寶寶漸漸開始探索周遭環境，在爸爸媽媽的監督下，從巢箱附近開始學習各種攀爬技能，前來觀察棉頭絹猴雙胞胎攀爬技巧的遊客們，請別忘記要輕聲細語，保持安全距離，讓雙胞胎可以有個安心的環境。

(中時 )