去年房市明顯回溫，北三都之中尤其以桃園交易表現最佳，根據桃園地政局最新統計，2019年9月實價交易件數，價量均有所表現，尤其量部分，較去年同期大幅增近2成5，業者表示，桃園房市以近年商圈機能成熟、航空城、親民首購價等議題，建商大量推案的桃園、中壢以及龜山3區，使去年交易熱度不減反增。

根據桃園地政局不動產市場交易報告顯示，2019年9月實價買賣登記案件量共計4021件，較前月增加156件，幅度約為4.0%；較去年同期增加788件，幅度約為24.4%，本月買賣移轉登記案件數明顯高於去年同期，且高於近一年月平均數。

此外，價格部分，統計2019年9月全市住宅交易均價，住宅大樓每戶成交總價為913萬元，較去年同期877 萬元，增加 4.1%，每坪均價約20.1萬元，較去年同期上漲5.2%；公寓每戶平均成交總價為 346 萬元，較去年同期上漲10.7%，透天產品方面，每戶平均成交總價為 1087 萬元，較去年同期增加2.4%，每坪為12.3萬元。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，隨著全台房市連三年復甦，2019年桃園地區房市也穩步攀升，交易價量都較2018年成長。目前桃園房市以近年商圈機能成熟、建商大量推案的桃園、中壢兩區，交易熱度最高。以「桃園區」來說，為桃園傳統精華區，區內「桃園藝文特區」民眾指名度與熱搜度相當高，

桃園地政局表示，主要7個行政區108年8月住宅成交平均單價，最高為桃園區及中壢區每坪21.4萬元，其次為蘆竹區每坪19.2萬元及龜山區每坪19.1萬元；而龜山區單價降幅較大，主要是因為該區前月坐落於長庚生活圈交易案例比例較該月高影響所致；其他行政區該月變動較小。

當地房地產業者表示，2019年桃園市推案量以A7重劃區為領頭羊，目前A7重劃區內房價多在2~3字頭，與機捷沿線其他站體周邊3~4字頭的房價相比，具備相當的價格優勢，在加上不少建商推出低總價、低首付的配套措施，吸引不少北北桃購屋族的目光。

陳傑鳴指出，這幾年房價相對抗跌，目前桃園市區內豪宅成交價格落在30~40萬之間，一般的新屋大樓成交價則可壓在2字頭。另外「中壢區」目前房市聚焦於內壢、青埔與過嶺重劃區最熱，去年吸引不少首購與置產客進場。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)