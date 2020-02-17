印度2020年財政預算案已提出於國會審議，若順利經上下議會審核通過即可在2020-2021年度生效實施，對於台商至印度投資經商確實有實質幫助，對於希望開拓印度市場並尋覓新機會的台商而言，印度複雜稅制所構成進入障礙已經在逐步改善當中。

過往股利分配稅的制度由於係於印度公司階段所承擔稅款，無法於外國股東階段有效扣抵而造成重複課稅。而本次廢除該制度後，印度公司若於支付台灣母公司時，將另可依照台印租稅協定中的股利扣繳稅率12.5%進行扣繳，該筆稅額也能在台灣申報營利事業所得稅時進行扣抵，可有效降低台商於印度繳納之稅負並提升現金流，預期亦可提高外資對印度市場的投資意願。惟須注意適用租稅協定優惠稅率於程序上須提出居住者證明及符合其他實質要求。

資誠稅務諮詢顧問公司印度市場負責人蘇宥人執行董事表示，隨著全球對於跨境電子商務以及數位稅制議題的日漸重視，印度政府本次亦訂定相關規範。除了確立平台支付不同身分的電子商務參與者價款時，所適用的扣繳稅率各有不同，建議台灣電商業者宜盡早掌握印度跨境電商的稅務趨勢及最新稅法規定，以利於進入市場前得以審慎評估及因應變化。

蘇宥人提醒，本次財政預算案除針對稅務實體事項進行改革外，相關修正亦包括公司所得稅申報截止變更等法遵程序事項。台商應注意相關變動對於企業營運作業時程的影響，並因應法規變動進行調整。值得注意的是，對於外國公司取得印度來源所得且已透過扣繳方式完稅之情形下，即可免去該外國公司需要再到印度申報納稅，此符合扣繳制度稽徵程序簡化本旨，並可有效降低外國公司於印度遵法報稅的成本。

(時報資訊)