新冠肺炎紓困，行政院政務委員龔明鑫下午說明政院有「融資、就業、稅務」等三大方向。其中企業周轉金最多可貸款500萬元；在稅務部分，防疫照顧假企業若願給假給薪，報稅時可加倍扣抵，如給員工100元，可扣抵200元。這項方案將納入紓困特別條例條文。

政院下午說明紓困三大政策方向。在「融資」方面，「防疫千億保」備足融資保證銀彈，中小企業紓困及振興貸款利息補貼，紓困業者六個月內跳票不列拒往戶，金融業全力支援受衝擊產業人員。

在「就業」方面，減班休息仍要給付「基本工資」絕非無薪假，政府主動協助有減班休息的企業舉行員工訓練，部會也將加碼補助勞工進修訓練費用。

至於「稅務」方面，從寬認定營業減少收入，主動延長納稅期限，防疫 照顧假企業給薪加倍扣抵。

龔明鑫表示，紓困利息補助有三種狀況不同，包括補貼原舊貸款利息，原有在信保承作可延緩繳息、補助按中華郵政定存一年期機動利率1.06％ ；其次是維持他原營運資金周轉，承諾不減薪不裁員，會提供十足擔保，會提供2.095％補貼全額貸款利息；最後則是疫情受到控制後，需要振興貸款八到九成信用保證，會按中華郵政兩年期定存機動利率1.09％補助。

他並說，營運資金也就是周轉金的部分，不裁員不減薪，企業可獲十足保證，所貸周轉金的上限是500萬元。另外，防疫照顧假企業給薪加倍扣抵。則是給100元薪水可扣抵200元，這部分將入法，納入紓困條例中。

(中時 )