香港恒生指數17日跟進A股大漲走勢，開低走高。午盤過後更一度飆升239點，升破28,000點，來到28,055點，續創1月23日以來新高。惟終場前漲勢收窄，28,00點得而復失。終場報收在27,959點，上漲144點，漲幅0.52％，實現四連漲。

另，國指17日收報10,957點，升94點，漲幅0.9％。主板總成交額956億港元。

(工商 )