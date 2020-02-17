恒指收高0.52％四連漲 28,000點得而復失 16:492020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數17日跟進A股大漲走勢，開低走高。午盤過後更一度飆升239點，升破28,000點，來到28,055點，續創1月23日以來新高。惟終場前漲勢收窄，28,00點得而復失。終場報收在27,959點，上漲144點，漲幅0.52％，實現四連漲。 另，國指17日收報10,957點，升94點，漲幅0.9％。主板總成交額956億港元。 (工商 ) #連漲 #點得 #終場 #漲幅 #收高 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤後解析》大型股無力，台股量縮收漲0.14％ 14:492020/02/13 財經 台股挑戰萬二 達人看好長線 04:092020/02/16 產業特刊 新台幣續升 買歐元人民幣撿便宜 04:102020/02/16 財經焦點 大盤震盪持續 科技股仍是主流 04:102020/02/17 焦點新聞 雙關鍵助攻 興櫃股陸續回彈 04:102020/02/17 證券．權證 A股三大股指大漲 創業板指漲逾2％ 10:302020/02/17 財經 大陸1月一線城市新建商品住宅售價年增率漲3.8％ 二三線則漲幅回落 10:332020/02/17 財經 人民幣在岸、離岸走升 重回6.97元價位 10:592020/02/17 財經 A股三大股指午盤收高 創業板大漲3％ 12:162020/02/17 財經 陸1月份70城房價指數增速降至一年半新低 12:342020/02/17 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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