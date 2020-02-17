台中近百家旅宿業者推出優惠方案。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會盛大開展，台中市旅宿業及觀光遊樂業者搶搭燈會商機，推出多樣優惠方案。觀光旅遊局長林筱淇說，為邀請國內外遊客前來台中賞燈，市府與大型旅行業者推出33條燈會遊程，台中市旅宿業及觀光遊樂業者也相繼推出折扣優惠，歡迎遊客來趟台中深度之旅。

林筱淇說，包括台中金典酒店、長榮桂冠酒店、永豐棧酒店、亞緻大飯店、海灣藝術酒店、福容大飯店、清新溫泉飯店、全國大飯店、五都大飯店等近百家旅宿業者，都推出好康優惠方案，遊客入住台中；可享有平日5折-9折、假日6折-9折、現金折扣等超值優惠。

林筱淇指出，為滿足喜愛飯店豐盛美饌的老饕們，全國大飯店並推出外帶外送經典合菜，原價66折起；台中金典酒店則推出單筆餐點消費滿1680元以上，享免費外送服務等優惠；飯店還推出入住贈送啤酒、燈籠、點心等好禮。

麗寶樂園及東勢林場也同時祭出好康優惠，麗寶樂園雙人親子樂園套票999元、情人最愛的CRG雙人卡丁車888元；東勢林場出示與「2020台灣燈會三大主題」合照，即可享門票200元優惠及平日限量7折住宿優惠。

2020台灣燈會獲好評，開幕至今已突破800萬參觀人次，台中市政府經濟發展局17日晚上特舉辦「工商之夜」，邀請全市工、商、公用事業及市場等團體代表約200人，一同觀賞精彩主燈秀與燈區活動，感謝企業提供資源支持燈會，呈現台中產業能量。

觀光旅遊局強調，因應大批遊客到來，市府和台中旅宿業盡全力做好燈會及旅宿的防疫工作，請民眾安心體驗台中白天與夜晚不同的璀燦魅力。相關優惠訊息，可至2020台灣燈會官方網站 https://2020taiwanlantern.tw/Travel/Store ，及台中觀光旅遊網 https://travel.taichung.gov.tw/ 查詢。

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