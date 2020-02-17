全民防疫零缺口，澎湖一男子不配合居家檢疫規定，恣意外出更不接訪查電話搞失聯，縣府痛斥惡質行徑，依法從嚴開罰不寬貸。

縣府指出，目前澎湖居家檢疫34人，依規定必須在家隔離14天，檢疫期間不得外出，村里長、村里幹事每天撥打電話詢問健康狀況並填寫健康關懷紀錄表，警察局也在住家附近設置巡邏箱每天訪查。

縣府17日接獲通報，1名居住馬公市朝陽里男子，6日循小三通返回澎湖，依規定必須居家檢疫14天，期間該男子曾多次外出，經勸阻仍置之不理，里長、里幹事打電話進行健康關懷，也經常不接電話，且一再以在睡覺沒聽到電話等理由規避。

防疫會議正視問題嚴重性，縣長賴峰偉當場震怒，立即指示衛生局針對違反居家檢疫規定男子依法從嚴開罰；同時重申居家檢疫者切實遵守規定，不容挑戰公權力，違法必究。

衛生局表示，依傳染病防治法規定違法居家檢疫者處以新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰，全案將依事證開立舉發單依法裁罰。

(中時 )