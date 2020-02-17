香港新增1例新冠肺炎確診 累計達60例 17:032020/02/17 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港衞生署證實香港新增1宗確診新冠肺炎個案。(圖／東網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港衞生署衞生防護中心今（17）日證實香港新增1宗確診新冠肺炎個案，為69歲退休居民，並證實太古城患者的太太和1名同事初步確診。 根據《東網》報導，新冠肺炎個案不斷上升，香港今日再新增一宗確診個案，是一名69歲的退休人士，居於將軍澳，過去兩周沒有外遊。另外今日亦新增兩宗初步確診個案，分別是昨日確診、居於太古城的54歲工程師的46歲太太及45歲男同事，令累計確診或初步確診病例增至60宗。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #全球 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 日本新增4起境內感染新冠肺炎病例 21:562020/02/13 國際 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 新冠肺炎台1死 網友卻提出一個大哉問 23:572020/02/16 政治 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 兩岸熱門新聞 陸湖北孝感市新公告 今起「480萬居民嚴禁出門！」 - 兩岸 WHO專家組抵京 總幹事：疫情走向難預測 - 兩岸 - 工商 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 大陸新冠肺炎90％是輕症 痊癒者破萬 - 兩岸 千古一帝傳奇世代──千古一帝 獲得罵聲最多的皇帝（十八 ） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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