香港衞生署衞生防護中心今（17）日證實香港新增1宗確診新冠肺炎個案，為69歲退休居民，並證實太古城患者的太太和1名同事初步確診。

根據《東網》報導，新冠肺炎個案不斷上升，香港今日再新增一宗確診個案，是一名69歲的退休人士，居於將軍澳，過去兩周沒有外遊。另外今日亦新增兩宗初步確診個案，分別是昨日確診、居於太古城的54歲工程師的46歲太太及45歲男同事，令累計確診或初步確診病例增至60宗。

(中時電子報)