台中市地政局日前宣布，受武漢肺炎疫情影響，原訂於2月21日標售的水湳經貿園區配餘地標售將暫緩進行，成為市場罕見的停標紀錄。

台中市地政局年初公告將釋出台中水湳經貿園區18筆土地，總面積為1.15萬坪，總底價則高達130億元，備受市場關注；不過近期武漢肺炎疫情持續延燒，台中市政府為避免群聚感染，開標前9天臨時喊卡。

有市場人士指出，政府單位標售案急轉彎，可能是擔心受到疫情影響，土地價格「不漂亮」。

不過，台中市地政局地政局區段徵收科長吳志偉解釋，土地開標主要是在室內進行，同時也有轉播室，讓除了投標者外的開發商、民眾也能參與開標過程，但目前武漢肺炎疫情持續升溫，為了避免另一種「群聚」，因此市政府研議此次標案將延後到下一次舉辦標售時再一併進行，基本上會等到疫情較可控時才會舉行。

台中市不動產聯盟協會理事長楊祥明則認為，近期不少建商已在水湳經貿園區周邊插旗，顯示該區未來性備受看好，預期標案遞延應是短期現象，長期來看周邊開發不會有實質影響。

水湳經貿園區為台中新開發區域，隨著中央公園、科湳愛琴橋等建設一步步到位，水湳國際會議展覽中心、台中綠美圖、中台灣電影中心也陸續興建中，該區被視為台中明日之星，此次市府決議停標不免令投標者大失所望，但等待疫情趨穩後，市府再次釋出開標可期。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)