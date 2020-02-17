台南市北區的大港社區發展協會以生產香草精油產品聞名，新冠肺炎疫情擴大後，社區為防疫盡心力，提供藥用酒精，找代工廠另開生產線製作消毒用防護液，17日贈送上千瓶給北區中低收入戶。

大港社區發展協會以生產香草副產品座為社區產業，在防疫登革熱時期發展出「香草夢工坊」，生產的香草精油還設櫃賣進百貨公司。過去固定贈送香草防蚊液給北區弱勢民眾，對抗登革熱疫情。

新冠肺炎疫情蔓延，社區發展協會執行長黃森楠感覺政府準備的防疫物資有限，多數民眾瘋搶口罩、酒精，弱勢者根本拿不到這些物資。

黃森楠提供社區自有的大桶藥用酒精與香草精油，找10個善心人士出資，請代工廠另開生產線，製作一批香草防護液，17日提供1036瓶，透過北區區公所贈送給北區中低收入戶，回饋社會，也減少社區防疫漏洞。

北區區長李皇興與北區里長聯誼會長童小芸代表弱勢團體受贈。李皇興稱讚大港社區發展協會長期關懷社會弱勢與環境保護，打造社區產業克盡社會責任的優良形象。在防疫物資有限的時刻，感謝大港社區發展協會製作防護液捐贈社會善舉。

(中時 )