鑽石公主號17日再新增99確診病例。稍早超過300名美國籍乘客已搭乘包機返美。

就在美國乘客撤離後幾小時，厚生勞動省17日宣佈，在「鑽石公主」號郵輪上新檢測的504人中，又有99人確認罹患新冠肺炎，使確診共達454人。

據NHK報導，這些人中有70人並未出現症狀。至今郵輪上的乘客與工作人員共有1,723接受檢驗，而美國已包機接回約400名該國乘客。

除了1名上船執行公務的檢疫官染病外，郵輪上約3,700名乘客與工作人員中，如今已有454人確診，使這艘郵輪成為大陸之外疫情最嚴重的地方。而日本從2月3日開始強制實施的隔離檢疫期，即將於19日結束。

由於「鑽石公主」號的病例暴增，儼然成了疫區，也有24名澳洲人確診。據路透報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，預定19日派包機接回船上200多位公民。他們將被帶往屬於熱帶氣候的澳洲北部達爾文（Darwin），並再接受14天的隔離檢疫。

此外，莫里森說，澳洲航空公司（Qantas Airways）包機將提供機上空位，接回「鑽石公主」號上的紐西蘭人，不過人數尚未確定。而這些紐西蘭人將在達爾文轉機，返回紐西蘭。

(中時電子報)