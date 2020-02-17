新冠肺炎在台灣出現首例死亡個案，造成不少民眾的擔憂。對此，兒科醫師楊為傑表示，這是一場漫長競賽，大家別一開始就暴衝，至於什麼時候需要開始擔心？他指出，等到許多診所、藥局都自行關閉、不營業了，大家才需要擔心。

由於16日台灣證實出現首例因新冠肺炎引發敗血症死亡的個案，為此有很多民眾都十分憂心。楊為傑則提醒，大家要注意自己的能量，這是一場跟病毒對抗的漫長競賽，一開始就暴衝，是無法撐下去的。

楊為傑表示，有人現在開始儲存泡麵，但長期來說這只會賠了健康，有疾病的，更該好好的管控自己的健康，不需要太害怕而不去醫院。不管是高血壓、糖尿病、氣喘、過敏等等，該就醫的還是得去就醫。不然慢性病控制不好，被感染時會更危險。

楊為傑強調，還是提醒大家，盡量維持正常作息，「這可能會是場漫長的戰役，我們可能都在書寫歷史」，還是請恢復平常心，什麼時候需要擔心疫情？他則說，許多診所、藥局都自行關閉，不營業了。您才比較需要開始擔心。「我們的工作，是比大家的風險都高很多的，如果我們都還繼續工作、照常生活的，您又何必過於焦慮呢」？

(中時電子報)