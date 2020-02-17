溫泉業者宣導溫泉抗疫，中華民國溫泉觀光協會率全台溫泉業代表齊聚一堂。（中華民國溫泉觀光協會提供）

新冠肺炎疫情升溫，導致許多民眾不敢走出戶外旅遊，為鼓勵全國民眾能夠走出戶外，親近大自然，享受台灣獨特的溫泉資源，中華民國溫泉觀光協會率全台溫泉業代表一起抗疫，邀請醫師和民眾分享如何正確有效泡溫泉，達到防疫、養身、紓壓、助眠等效果效果。

三軍總醫院北投分院感管室、家醫科醫師陳家勉表示，所謂預防勝於治療，泡溫泉可以預防疾病與促進健康，基於新冠肺炎與其他病毒一樣，不幸遭受感染時最終還是需要靠自身的免疫力來恢復健康，所以一般健康人，平日就應多泡溫泉來提升及強化自己抗病毒的免疫力以因應目前的疫情。

陳家勉現場介紹紓壓湯、助眠湯與促進健康之養生湯3種浴法的防疫湯給民眾，盼對大家的健康能有幫助 。陳家勉強調，凡是配合政府居家隔離14天或是憂心武漢肺炎疫情而壓力大或導致失眠的國人可以在家裡嘗試泡紓壓湯與助眠湯;畢竟泡溫泉的效果遠大於在家泡澡，所以，一般的民眾也不妨到就近的溫泉區泡湯以紓解身心 ，如果一時的壓力實在是無法負荷，也請立即求助專業的身心科醫師。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，協會於去年8月邀請日本溫泉科學學會大河正一內教授等人，到台灣各溫泉區採線，8天採集52多處溫泉入口，從台灣陽明山、北投到紗帽山，一直到花蓮安通、瑞穗，到南部的寶來溫泉、關子嶺溫泉，再到谷關與廬山溫泉、北港溪溫泉，乎涵蓋台灣所有溫泉，發現台灣溫泉包括溫度、酸鹼質與氧化還原功能部分都優於日本跟歐洲，呼籲國人「不必特地到日本，在台灣就可以享受到多元且非常棒的台灣溫泉」。

李吉田指出，政府祭出的秋冬溫泉補助，在1／31前有使用秋冬補助住宿的民眾，只要持有旅宿業加蓋店章的住宿憑證，在2／29前到各大溫泉區符合使用資格之溫泉飯店皆享大眾池免費泡湯優惠，請把握機會。

(中時 )