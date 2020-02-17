東森國際 (2614) 旗下轉投資東森購物，2019 全年度東森購物併草莓網年營收高達211.2億元，年增率達22％，EPS6元，東森購物董事長王令麟表示，今年多通路穩定成長，EPS將上攻8元。

去年營收當中，網路營收達成長幅度亮眼，營收高達57億，年增率達55％。王令麟表示，由於自營商品與網路市場表現優異，帶動整體營收成長，2020年將以「品牌再造與活化」、「拓展海外市場」、「消費者導向」、「自營商品開發」、「東森幣打造東森生態圈」與「新零售商業模式」六大策略向前。

2020年1月雖較去年多出7天春節假期，東森購物稅後淨利仍能逆勢成長22.7％。東森購物採取多通路經營，從電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷到型錄等多通路均衡發展，去年 12月營收達18億元年度高點，同時創下13年來新高峰，除各通路表現穩定、加上東森幣輔助與自營商品銷售大幅成長，使東森購物在會員成長和業績上大有斬獲。

東森購物董事長王令麟表示，東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19％、件數成長26％、營業額成長33％。2019年12月VIP會員人數為41.9萬，與2018年同期相比成長19％，更佔全通路營收73.9％，無論人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣功不可沒。

東森集團於併購草莓網與東森自然美後，自營商品比重佔20％，綜觀2019年度，東森購物自營商品急速成長，營業額達16.6億，較2018年相比鉅幅成長92％，其中以生活用品、保健食品與美容美材三大類為銷售大宗，餐券、衛生紙、洗衣精、洗髮精與維他命保健食品更佔據其自營商品熱銷排行榜。2020年東森更將全力朝新零售發展，擴增自有品牌，透過集團資源整合，帶給所有會員最便利、舒適的購物體驗。

2020年東森購物的發展策略著重於「品牌再造與活化」、「拓展海外市場」、「消費者導向」、「自營商品開發」、「東森幣打造東森生態圈」與「新零售商業模式」等六大面向：

一、品牌再造與活化：東森購物為台灣電視購物第一品牌，未來將配合新時代數位社群國際媒體發展趨勢，朝向線上吸客與線下導客模式發展。

二、拓展海外市場：2018併購草莓網，取得國際通路，併購自然美，取得美妝自營商品品牌及生產基地，2019年培養社交電商商模成功，商品、通路、商模到位，2020年將前進東南亞，持續深耕中國大陸市場。

三、以消費者為導向：東森購物過去20年來，由於行銷圍繞消費者需求，連續三度榮獲服務業大評鑑大型購物網站首獎、榮獲2019壹服務大獎，未來也將持續努力把顧客放在上帝的位置，帶給東森購物會員更優質的購物體驗與服務內容。

四、加強自營商品開發：致力通路差異化，透過集團資源整合，東森購物將透過旗下的多元通路來銷售獨家自營商品。

五、東森幣打造東森生態圈：東森幣發行18個月已超越59億，目前已是發行量與兌換率最高的電商幣，2020年將推出更多東森幣的優惠和行銷活動，全面打造東森生態圈，讓會員用東森幣享受到更多的獨家優惠和便利。

六、打造新零售商業模式：東森購物20年來持續95%以上的會員高滿意度，2020年東森購物將擴大會員體驗模式來回饋更多消費會員，更規劃將「東森自然美，寵物雲，東森房屋」等關係企業線上線下發展複合店，提高會員黏著。

東森多年經營，創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持，高品質的服務與商品，是對消費者最珍視的承諾與保障。東森購物與合作廠商每年投入在品質檢驗的費用高達千萬元、檢驗商品件數超過27萬件，線上專業品保技術人員多具有10-15年以上資深資歷，並持有品質技術師證照 (CQT)，務求達到「東森嚴選」精神的實踐，讓消費者買得安心、用得放心。

東森集團近年也更積極發展多元通路，包括併購東森自然美、草莓網、寵物雲，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間的資源整合對於東森幣的推行也都發揮加乘效果，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造強化與會員之間的溝通。未來營運重點將放在線下，建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，將東森幣由線上推廣到集團各線下東森自然美、寵物雲等實體店面使用，結合線上線下成功導客，提供更多、最好的服務給消費大眾。

(工商 )