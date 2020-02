自中國武漢爆發的新冠肺炎疫情持續延燒,微星科技(2377)整合旗下機器人研發技術與醫護人員工作台車,推出在醫療院所落地應用的「AI-UVC主動消毒機器人」,在全球致力防疫之際盡一份心力。

微星的AI-UVC主動消毒機器人內建多組UV燈,可將具殺菌能力之UVC 235.7nm輻射強度提升至160,000μWs/cm2以上,同時透過動態流場設計達成所需的照射時間與距離,以足夠滅菌的致死劑量(Lethal Does)進行消毒與清潔,或在人流密集或通風換氣不良的醫療院所等公共空間中,發揮良好的抑菌(bacteriostatic)能力,建立起有效的防護網,該機啟動後並可以持續運轉數小時。

MSI微星科技微星科技協理黃亞密表示:「MSI微星科技投入服務型機器人的研發已經行之有年科技,去年獲得飯店與大賣場的認證,今年在清福醫院與清福養老院等機構實證,加速了醫療型機器人更全面地應用至公共場合,各領域的產業見證到MSI微星科技在智能機器人開發上的成熟,也為全球防疫盡一份心力。」

MSI微星科技與明志科技大學環境與安全衛生工程系「室內空氣品質診斷實驗室」及鵬莊實業有限公司共同合作,進行「人工智慧紫外光消毒機器人淨化功能之測定與應用(Determination and Application of Purification Function for Artificial Intelligence Ultraviolet Disinfection Robot)」專案計畫,分別在實驗室與三峽清福養老院及醫院進行落地驗證,於其入口大廳或走廊等空間之地面,規劃紫外光消毒機器人行走路線與其運動速度,目前已獲得良好成效。

(工商 )