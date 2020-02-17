自中國武漢爆發的新冠肺炎疫情持續延燒，微星科技（2377）整合旗下機器人研發技術與醫護人員工作台車，推出在醫療院所落地應用的「AI-UVC主動消毒機器人」，在全球致力防疫之際盡一份心力。

微星的AI-UVC主動消毒機器人內建多組UV燈，可將具殺菌能力之UVC 235.7nm輻射強度提升至160,000μWs/cm2以上，同時透過動態流場設計達成所需的照射時間與距離，以足夠滅菌的致死劑量（Lethal Does）進行消毒與清潔，或在人流密集或通風換氣不良的醫療院所等公共空間中，發揮良好的抑菌（bacteriostatic）能力，建立起有效的防護網，該機啟動後並可以持續運轉數小時。

MSI微星科技微星科技協理黃亞密表示：「MSI微星科技投入服務型機器人的研發已經行之有年科技，去年獲得飯店與大賣場的認證，今年在清福醫院與清福養老院等機構實證，加速了醫療型機器人更全面地應用至公共場合，各領域的產業見證到MSI微星科技在智能機器人開發上的成熟，也為全球防疫盡一份心力。」

MSI微星科技與明志科技大學環境與安全衛生工程系「室內空氣品質診斷實驗室」及鵬莊實業有限公司共同合作，進行「人工智慧紫外光消毒機器人淨化功能之測定與應用（Determination and Application of Purification Function for Artificial Intelligence Ultraviolet Disinfection Robot）」專案計畫，分別在實驗室與三峽清福養老院及醫院進行落地驗證，於其入口大廳或走廊等空間之地面，規劃紫外光消毒機器人行走路線與其運動速度，目前已獲得良好成效。

(工商 )