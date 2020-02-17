咖啡總與美好事物相連，正如創作人鄭華娟的音樂作品〈往天涯的盡頭單飛〉、〈天堂〉、〈情字這條路〉總與「舒適、平緩、自在」聯想，從咖啡與她的創作皆能提煉出療癒的成分。她說：「德日兩國對於療癒的思考近似，我們生來就開始受著種種傷害，然後試著去修復，即是獲得療癒的過程」的想法。

鄭華娟鄭華娟創作跳脫圍繞「飯廳、客廳、辦公廳」的「三廳文化」。（粘耿豪攝）

<是小說，也是右岸旅遊書>

她2020年文字新作《重逢咖啡館》是個跨越時空的故事，一書中有眾多豐富的對空間與樣貌的描寫，她對場景和物件的描寫富含層次、對質地的形容獨到，帶出獨特的劇場感，與她過去的創作歌詞有相通之處。意外的是，這多來自她的背包客經驗，「我曾多次在異國寒冷街頭找尋稍能感受暖意的街角歇息，小說中的所有描寫，溫度、氣味、顏色，都來自我自己的經驗。」

「這本書也可以作為旅遊書，來看看面貌嶄新的當今巴黎右岸模樣。」巴黎左岸早已與咖啡畫上等號，但她關注著右岸呈現出來的新穎感。她書中的種種素材全赴實地考證、查據，拍下大量照片，「讀者可以從當中取得自己有興趣的題材，到當地去探尋實際地點。」

鄭華娟在寫書過程體驗了法國在文化資產保存與查詢的用心，深深感佩。（粘耿豪攝）

<為一句話考據3個月>

她笑言自己「無法放過歷史的空白」，除了問「為什麼」外，她會使出大量心力去找出真相與答案。這次為了證實小說中「在宮內的女性衣飾放置在箱子」短短一句話，她整整考據了3個月，「書中的任何一個細節都不是我的憑空捏造，而是歷史上曾走過的足跡。」

她更在法國的國家圖書館找到了，1692年路易十四詔告對咖啡與進口香料管理規則公告，讚嘆它的字體編排精美，一直到現在出版都依照這個規則。而她必須付共75歐元，才能得到這篇徵稅文的再印製權，並在下方清清楚楚地標示出處，「這是對文化產物的尊重，這才是所謂『文創』的概念。」

鄭華娟自嘲執著於追根究底，「真的是有病！」（粘耿豪攝）

<咖啡最讓人「活起來」>

「在尚未累積人生經驗時，我們逆來順受，後來我們會漸漸懂得為自己去創造一杯咖啡來享受，用自己的身體來與咖啡的香味產生連結。」她常邀請朋友到家中品嘗她從研磨到煮成的手工咖啡，朋友品嚐過後重新認識了咖啡的好，甚至之後的兩三天對一班市售咖啡的香料味感到不習慣。

「重視放進你嘴中的食物，喚醒自己的嗅覺、味覺， 咖啡是最好讓人『活起來』的東西；我就讓小說中的人物整整活了250年！」為什麼喜歡好咖啡？她打趣比喻：「與其花時間去恨你的情人，當然寧願把時間花在每天讓你感到愉快的咖啡上！」

鄭華娟認為咖啡的美好最能讓人「活起來」。（粘耿豪攝）

(中時 )