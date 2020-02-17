改編自同名小說的療癒愛情劇《天氣好的話，我會去找你》，由「喜劇女王」朴敏英攜手徐康俊、李宰旭、文晶熙及金煥熙等人共同合作；前兩年以《金秘書為何那樣》、《她的私生活》圈粉無數的朴敏英，透露這次想拋開先前開朗的形象，透過角色「穆海媛」隱隱帶著畏縮、怯懦的模樣，讓大家看到不一樣的演出。

該劇描述一名內心充滿傷痛的大提琴家穆海媛（朴敏英 飾）因厭倦首爾生活回到兒時生活的鄉下，再次遇見開著書店的高中同學林恩燮（徐康俊 飾），展開一段相互治癒的甜蜜戀情。首次合作的朴敏英和徐康俊，在記者會上談起對彼此角色的感想，看過原著的徐康俊表示一開始聽到是朴敏英接演時，內心非常期待，實際拍攝後發現對方從外貌、情緒到整體的感覺都非常「穆海媛」，讓自己對戲時感到特別踏實。

朴敏英和徐康俊是首次合作。（圖／愛奇藝台灣站提供）

相較於徐康俊的稱讚，朴敏英略帶歉意地說：「老實說，原本我覺得徐康俊不適合林恩燮這個角色」，她解釋原著角色應該沒那麼帥氣，但等到正式拍攝，發現徐康俊真的放下自己，穿上純樸的針織衫和燈芯絨的褲子等生活感十足的造型，瞬間讓朴敏英有「這就是演員啊！現在開始帥恩燮也是可以的。」朴敏英還坦言：「是我太有成見，認為有著褐色瞳孔的徐康俊與鄉村生活會不搭，其實我自己好像也沒那麼適合，但兩人配合久了，開始有這就是海媛和恩燮的樣子的感覺」她坦率的發言也引來現場一陣笑聲。

李宰旭拋開先前的壞男人形象，在新戲中化身「微笑天使」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中朴敏英、徐康俊紛紛穿上高中制服，朴敏英被問到此事開口就道歉：「真的很抱歉。」接著提到因主角內心的故事與年少時期發生的事情有關，為了讓情緒能延續，即使覺得可能會讓大家看起來覺得違和，還是穿上了制服，希望觀眾能一步步透過海媛的立場，慢慢理解這個角色。

此外，去年透過《WWW:請輸入檢索詞》、《無意間發現的一天》爆紅的李宰旭，在戲裡飾演徐康俊的好友「李章宇」，與先前壞男人「白經」的形象不同，認為「李章宇」一角是與自己個性高度相似的角色，還有著「微笑天使」的封號，對於李宰旭的活躍表現，徐康俊笑說：「他就是現場的氣氛製造者，個性特別好，與大家相處融洽，而章宇也是這樣的角色。」《天氣好的話，我會去找你》自2/25起每周二三在愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)