新冠肺炎疫情爆發，各地民眾紛紛搶購口罩嚴防疫情，不過在廣州，有一位男子在網路上見到有人賣口罩，於是花了3萬元人民幣（約新台幣13萬元）買了1萬個，結果當收到包裹打開後，卻發現裡面竟全是另類「口香糖」，原來這款「口香糖」是催情藥，讓買家當場傻眼。事後，他找到對方要求退款，卻被對方以要核實情況為由刁難。

廣州男子在朋友圈花3萬人民幣買口罩。（圖／看看新聞）

這名在廣州從事外貿工作的陳姓男子，近日因為不少合作的公司需要大量口罩才能復工，於是他開始四處打聽哪裡能買到口罩，結果就在微信上看到有人賣，「那人說有現貨幾萬個，要的話就下定轉錢過去」。

陳男表示，因為對方是微信好友，雖然不熟，但也因此多了一份信任，「每個口罩3元人民幣（約新台幣13元），一共買了1萬個」。他直接轉錢給對方後，就催促對方發貨，但一拿到手就驚覺得不對勁，因為只拿到一箱，讓他懷疑「這能裝下1萬個口罩」？

廣州男子在朋友圈花3萬人民幣買到催情聖品。（圖／看看新聞）

陳男認為，2千個口罩一箱，起碼要5個箱子，他覺得有問題所以反復核定，發現確實是他的包裹。不過當他開箱後卻現裡面根本不是口罩，而是成人用品「口香糖」。

隨後，他找到了對方要求退款，竟被對方要求核實情況，之後就不了了之。於是，陳男開始訊息轟炸，還使出了絕招，「詐騙口罩被判刑罰款的影片給他看，叫他考慮清楚儘快把錢發過來」。

對方最後將3萬元人民幣歸還，雖然沒有造成經濟損失，但陳男認為，應該將自己經歷告知更多人，以免上當受騙。

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(中時電子報)