寒流來襲正值爆漿蜜棗產季，棗農擔心造成損害、各個嚴陣以待。（林和生攝）

寒流來襲、全台急凍，目前正值南部蜜棗採收期，接續上市的品種「珍蜜」因皮薄多汁，另有爆漿蜜棗稱號，但此種最怕低溫、降雨，加上農曆年後市場買氣低迷，不少果品仍高掛樹上，棗農憂心忡忡地說，「只能祈求損失能夠少一點。」

曾經獲得神農獎殊榮的高樹棗農潘志民表示，隨著珍愛、雪麗等蜜棗品種結束，果型與蘋果相似，口感清甜、帶有微微蔗香味的珍蜜接力上市，是目前最受市場青睞的品種，預計將一路供貨至3月底、4月初，無奈出師不利，初期就遇到寒流，「損害目前還難預估」。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕指出，這幾天氣候變化真的太大，前一天吹南風、暖風有助果品催熟，相隔一天的東北風就帶來寒意，蜜棗最怕從蒂頭開始受損，可能造成落果、損傷。

他也透露，由於農曆年後買氣急轉直下，不少果品還高掛樹上待價而沽，因為類似的農業災損都有延遲性，現正密切關注產地狀況，所幸還未傳出大面積的農損情形。

高樹鄉長王樹圍則說，上一波寒流已經對產區棗農造成損失，約有3成落果，部分樹上棗果也出現「凍果」現象，如今這波寒流持續發威，他建議相關單位能啟動農損調查，且全面補遮雨棚的架設，才能降低每年氣候帶來的災損。

(中時 )