為加強新冠狀肺炎防疫，避免境外移入傳染，越南政府日前宣布，暫停核發最近2週曾在或目前正在中國大陸的外國旅客赴越觀光、工作等簽證，並且加強海空陸運檢疫，外交部今天提醒國人，赴越南行前要備妥近期旅行紀錄證明以利通關。

越南政府已於1月31日及2月5日宣布暫停核發最近2週曾在或目前正在中國大陸的外國旅客赴越觀光、工作、探親與結婚、求學、經商等簽證，並且加強海空陸運各通關口的檢疫措施，境管局官員均須詳查入境旅客曾否赴中國疫區。

外交部發言人歐江安表示，在「新型冠狀病毒」疫情尚未明朗期間，最近若計劃訪越，無論是已持有紙本簽證，或擬於機場入境時申請落地簽證，為避免困擾及加速通關速度，建議國人宜於行前備妥下列文件：

(1)於行前向我國內政部移民署申請入出境紀錄證明，紀錄範圍應自國人擬入境越南之日回溯過去至少14天，紀錄並應清楚記載每次出境前往之國家或地區名稱，以便於入境越南遇詢問時出示，作為最近未曾出入中國大陸之證明。

(2)在新型冠狀病毒疫情期間，國人在赴越前，倘有先至其他國家旅行之計劃，宜於入出通關時確認您的護照上蓋有該國出入境日期章戳(包含我國出入境日期章戳)，以做為近期旅行地區之佐證。

國人在越南通關時，提出上述證明文件後仍遇困難，或旅越期間如遇緊急情況，外交部也建議撥打駐越南代表處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，以獲得必要協助。

(中時 )