醫療院所收治各類病患且出入人口多元，為維護第一線醫療人員及病患的健康，院內感染控制是各大醫療院所的重點，同時今年新冠肺炎疫情延燒，全球進入戰備狀態齊抗本波疫情。友信醫療集團長年深耕台灣醫療界，提供台灣最先進的醫療相關資源，為協力提升台灣醫院感控與醫療品質，引進全台第一座北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人，以經規畫路徑的自主式移動及高效紫外線消毒功能，能於1分鐘內殺死難纏的萬古黴素抗藥性腸球菌及目前最令人恐懼的冠狀病毒，提供一線醫護人員及病患更潔淨的醫療場所。

據調查除每年估計近10萬名患者因為醫療照護相關感染(HAI)死亡，住院患者會有4%HAI風險，一年影響170萬名患者，占美國醫療支出350億美金；且每一次患者院內感染，平均會延長住院天數17.6天。同樣在歐洲，每年也有400萬名病人受到HAI影響感染，其中，直接因為HAI死亡者約為3萬7000人。

目前最令全球人心惶惶的新型冠狀病毒，依據《美國醫學會雜誌》2月7日最新發表文中顯示，武漢中南醫院138名病人當中，41.3%被感染路徑疑似在院內，包括17名住院病人(12.3%)和40名醫護人員(29%)。足見醫療院所內的感染管控是當前刻不容緩的議題，同時根據2008及2013年感染控制與醫院流行病學期刊與美國感控期刊中的研究論文發表顯示，徒手擦拭消毒是有疏漏空隙的，僅有48%會被清潔到，且還有40%為消毒不足，徒增加患者感染風險。

目前市面上紫外線消毒機器，絕大多數是固定式消毒，其原理主要是藉由UVC紫外線光所發射的能量累積，達到超過病菌所承受的一定能量，破壞其基因鏈結進而消除其病菌活性，但能量累積會隨著距離越長而漸弱，影響其滅菌效力，以實測研究調查指出，如離紫外線消毒機器漸遠的區域則無法達到有效消毒。北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人，藉由路徑設定讓消毒機器人自走移動，除有效解決固定式的侷限，動態性光源能最大化UVC暴露覆蓋範圍、達到有效消毒之目的，同時也提升其紫外線消毒設備效能，具備市面上近5倍功效的60瓦紫外線燈管8個，1分鐘內每平方公尺可達1000焦耳能量(J/m2)，讓殺菌功效提升，徹底破壞困難梭狀桿菌(240J/m2)、白色念珠菌(920J/m2)、冠狀病毒(84J/m2)的基因鏈結，以台灣負壓隔離病房平均9~16平方公尺為例，約15分鐘內即可完成全面消菌殺毒，將傳統紫外線消毒所需的2至8小時，縮短為10至15分鐘，且其內建鋰電池充電方式，讓移動更加便利，其電量可使用120分鐘消毒行程，一次電量約可執行8~10間病房消毒，提升院內感染控制的品質。

(時報資訊)