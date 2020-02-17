大陸近期受到新型冠狀病毒疫情擴散，截至2月15日，已經有逾80處城市執行「封城」，假設後續疫情持續擴散，恐對今年大陸房屋竣工面積造成影響，不利塑化產業需求，也將明顯壓抑今年PVC市況，相關個股包括台塑(1301)、華夏(1305)等。

近期爆發大陸因新型冠狀病毒籠罩，導致全國產業延開工，加上目前全大陸依舊將重心擺在防疫，分析師表示，參考歷史經驗，應該聚焦在短期影響性，以過去為例，SARS疫情落在2002年11月1日~2003年7月31日，對單月房屋銷售狀況帶來短期衝擊，2002年12月大陸商品房銷售面積與銷售金額年增率自40~50%的高成長率同步下滑到6~7%個位數成長，但之後2003的第一季到第三季銷售面積與金額皆維持在30%以上，對房屋竣工面積較具有持續性影響，房屋竣工面積年增率自2003的第一季逐季下滑到2003年第四季甚至是2004第一季，但2004年的第一季後，受到大陸房地產調控政策影響，施工面積年增率2003年皆維持在20%以上水準，無大幅下滑趨勢，故SARS疫情有對大陸建築業影響性主要是房屋竣工面積受到壓抑，只是就長期而言，房市調控政策仍為影響大陸建築業的主要因素。

本次新型冠狀病毒，由於大陸部分地區實施封城防疫，短期物流受阻將影響到房屋施工進度，預計未來疫情受到控制後、封城政策解除，房屋施工預期快速恢復至正常水準，由於PVC終端需求主要來自建築行業，因此，新型冠狀病毒不利PVC短期消費量。

(時報資訊)