大陸官方為「穩增長」，財政部上周宣布再提前下發2020年新增地方政府債務限額人民幣8480億元。加上先前已提前下達的1兆元，等於2020年提前下發的地方政府債額度已將近2兆元人民幣。大陸官方之所以在短短兩個多月內釋出龐大的發債額度，主要就在提振投資信心。據富達投信統計，上周南下資金買超34.4億美元、北上資金買超24億美元，南向買資金買港股創2016年9月以來（3年半）最大買超，主要是港股在先前反送中及此波新冠肺炎等消息衝擊股價後，估值相對偏低，再加上大陸官方政策穩增長，吸引法人資金進駐。

富達投信分析，上周（2月10日至2月14日）南向資金主要買超金融、通訊類股，前五大買超為中國銀行、中國建設及工商銀行、騰訊、小米；北向買超則平均分散於醫療保健、工業、必須消費、原物料、循環消費類股，前五大買超包括貴州茅台、江蘇恆瑞、上海機場、藥明康德、天齊鋰業。

Morningstar晨星投資管理（亞洲）股票分析員譚綺蘅（Chelsey Tam）則表示，此次新冠病毒爆發為一些中國互聯網公司帶來機會，特別是在線產品和服務之前滲透率較低的，可以藉此增加用戶數量。這包括提供在線教育、新鮮食品配送和企業工具等的公司，或會看到採用率加速增長。如果這些服務和產品的用戶喜歡這種體驗，並成為習慣，有助企業的客戶獲取成本較低，帶來長遠好處。電子商務目前在二、三線城市和農村地區的普及率不高，長遠來看亦有望得到提升。對於網絡遊戲等滲透率已不錯的服務和產品，預計會帶來短期的高需求增長，但長遠發展並不會有實質幫助。贏家公司有騰訊、網易和中手游科技等擁有大型網絡遊戲業務的公司將在短期內獲益。輸家則如百度、新浪微博、Trip.com等。

(時報資訊)