北市府擬推出「防疫計程車」，載送因新冠肺炎疫情遭居家檢疫的民眾，目前正與業者協商相關事宜，最快預計本周上路。

居家檢疫的民眾，在不是發生呼吸道疾病的情況下，可能因為摔倒或其他病痛需要看醫生，但因為遭居家檢疫，沒有交通工具的情況下，就醫恐怕成為一大難事。

北市副市長黃珊珊17日指出，已請北市交通局和計程車隊業者協調，將成立「防疫計程車」，當民眾有需要就醫，經衛生局、民政局確認後，再由防疫計程車接送到醫院就醫，而需緊急救護的民眾仍由救護車載送。

她表示，未來如果防疫計程車隊的司機因為載送民眾需要居家隔離，營業損失將由北市災害準備金支應，另也正在討論是否提供保險、參與防護教育訓練花費時間的補貼。

黃珊珊說，目前市府正在與業者討論，逐一釐清相關責任與疑問，防疫計程車最快本周就能上路。

此外，有很多接受居家檢疫的外國旅客被趕出旅館，因為不是所有人可以送到中央檢疫所，黃珊珊指出，會協調旅館讓外國旅客居家檢疫，也會協助旅館因為收容居家檢疫造成的旅館損失，甚至因為這樣將來可能有人員被檢疫、隔離，相關損害也可用災害準備金補助。

(中時 )