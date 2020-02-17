好毒的船，公主號再增99例確診 17:072020/02/17 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 NHK最新報導，鑽石公主號稍早再增99例確診個案，全船累計454人感染。厚生勞動省表示，其中70人無症狀。 (中時 ) #再增 #99 #好毒 #公主號 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 鋒面通過 水利署啟動人工增雨 17:272020/02/13 生活 湖北確診病例 單日暴增近1.5萬 04:092020/02/14 財經要聞 日新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段 17:362020/02/14 國際 院內感染？日和歌山縣醫院染病醫生同事也確診 11:072020/02/15 國際 咳血老翁確診 陳時中：研擬派華航包機接送 14:342020/02/15 生活 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 台灣首例死亡個案是61歲白牌計程車司機 死前不久才驗出 17:072020/02/16 生活 日本愛知縣再添1例新冠肺炎確診 為名古屋病例友人 20:052020/02/16 國際 武漢醫院研究 病毒不會經眼結膜傳染 04:102020/02/17 兩岸要聞 香港新增1例新冠肺炎確診 累計達60例 17:032020/02/17 兩岸 國際熱門新聞 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 慘！包機來了卻上不了機 超過40名美國人確定被感染 - 國際 共確診454人！鑽石公主號再99人患新冠肺炎 - 時事 捐22億營救人質 竟成本世紀最大騙局 - 國際 照顧日首例死亡病患 女看護染新冠肺炎 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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