人民幣在岸價小幅收跌12個基點 回到6.98元價位 17:132020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價17日早盤跟進A股大漲，小幅回升來到6.97元附近。不過午盤後漲幅逐漸收窄，終場前下午4點半收報在6.9807元，較上個交易日收盤價6.9795元下跌12個基點，跌幅0.02％。 截至下午4點50分，人民幣兌美元離岸價報6.9837元，上漲92個基點，漲幅0.13％。人民幣兌美元中間價17日報6.9795元，較上日上揚48個基點，漲幅0.07％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣兌 #小幅 #人民幣在岸價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價貶值67基點 10:322020/02/13 財經 PVC抗跌 台塑、華夏業績有撐 04:102020/02/14 證券．權證 茂林、神盾 交投活絡權證熱 04:102020/02/14 證券．權證 《科技》Canon開發新一代全片幅無反光鏡單眼相機EOS R5 08:192020/02/14 財經 在岸人民幣收升10點 18:222020/02/14 財經 人幣兌台幣匯價 創近10年新低 04:092020/02/15 焦點新聞 藝術家白魚 燦爛人生渲染畫作 04:102020/02/15 藝文副刊 人民幣在岸、離岸走升 重回6.97元價位 10:592020/02/17 財經 人行下調MLF利率10個基點 延續淨回籠 11:252020/02/17 財經 日本上季經濟創逾5年最大衰退 12:312020/02/17 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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