人民幣兌美元在岸價17日早盤跟進A股大漲，小幅回升來到6.97元附近。不過午盤後漲幅逐漸收窄，終場前下午4點半收報在6.9807元，較上個交易日收盤價6.9795元下跌12個基點，跌幅0.02％。

截至下午4點50分，人民幣兌美元離岸價報6.9837元，上漲92個基點，漲幅0.13％。人民幣兌美元中間價17日報6.9795元，較上日上揚48個基點，漲幅0.07％。

(工商 )