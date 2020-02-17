位於旗津漁港外堤、緊鄰著高雄港主航道的「旗津漁港外堤船型建築」（原海洋探索館），將公開標租，作為遊客餐飲、休閒或旅客服務使用，年租金底價90萬元，得標廠商可優先續約，最長9年。

高雄海洋局17日表示，旗津漁港位於旗津島中段，毗鄰高雄港主航道，鄰近風車公園及旗津區公所，周邊觀光資源豐富，根據統計，每年約有400萬人次到訪旗津島觀光，且該漁港也是高雄沿近海漁業中心，有批發魚市場，及以百元著稱的「萬二」海鮮餐廳也在港內，吸引許多遊客到旗津漁港休憩、採購及品嚐現撈海鮮美食，觀光休閒功能完善。

海洋局說，這次開放招租的旗津漁港外堤船型建築，延伸至港灣，形成可一覽高雄市城市美景的無敵海景，內部的設施完善、空間寬敞可塑性高，無論從高處飽覽港區風光，或是在廊道欣賞航道大船滂沱氣勢，可以感受高雄港多元風貌。

原本作為「原海洋探索館」的建物，已經設有景觀步道，遊客可以在此放慢腳步，海洋局表示，此次公告招租，年租金底價為90萬元，第一次合約到2026年6月30日，將在3月2日截止投標，得標者最長可續約，最長9年。

(工商 )