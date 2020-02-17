南山人壽又將成為「金融教材」。南山人壽15日公告要記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜大過的公文，已悄悄「消失」，因為保險局認為南山此舉未依公司章程及內控程序，不符公司治理，已要求南山人壽在本周說明，金管會不排除再祭出新的南山條款。

2月15日中午因大股東、董事尹衍樑對南山人壽2019年及今年初業績不滿意，大罵公司經營階層，要求懲處，原本應進董事會討論的事宜，在1、2小時內因為沒有動作，再度引爆董事怒火，要求記過，於是下午3點多南山人壽以副董事長尹崇堯之名「火速」發出公文，對尹崇堯及總經理許妙靜各記一支大過，以儆效尤。

金管會聞訊亦是「震怒」，認為此例大開公司治理倒車，一是大股東對公司治理不佳生氣，要求懲處，情有可原，但經營階層應對大股東詳加解釋，說明理由；二是若董事仍執意要懲處，必須提報董事會討論，這都有一定的作業程序，經營階層也要提醒大股東及董事，哪些行為是可以、哪些不可以，否則「何來公司治理？」

第三面對大股東震怒，就無人敢說話，把大股東的話當「聖旨」，那要專業經營團隊何用，南山人壽經營團隊是否未善盡職責，未堅守公司應有的章程及程序。

金管會表示，南山人壽15日的公文「無效」，並要求南山人壽儘速在本周內提出此事件的相關說明及應有的程序，及未來如何改善，不能再出現同一問題。

南山人壽已悄悄撤下15日下午貼出的公文，也沒有發給所有員工的電子信箱，這張公文就像「沒有發生過」般的蒸發，但金管會已表示，要對此事進行必要的處理，至少會要求南山人壽作必要的改善。

(工商 )