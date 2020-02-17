統一7-ELEVEn獅隊為備戰今年的中職例行賽，今年首次來花蓮進行春季訓練，自2月14日至22日為期9天，並開放一壘看台區供民眾進場觀看練球，此外在2月20至22日與臺東綺麗珊瑚棒球隊進行3場對抗賽，皆是下午3點開賽，免費開放球迷進場。

花東地區一直是臺灣職棒的搖籃，培養了許多著名的職棒球員，目前效力統一7-ELEVEn獅隊的花蓮現役球員，包括有黃恩賜、羅國龍、鄭鎧文、陳育軒、林航等，皆是花蓮縣在地的優秀選手。

本次統一7-ELEVEn獅隊移師花蓮進行春季訓練，將由林岳平總教練率隊，並於今日中午12點辦理開訓儀式，統一獅總領隊蘇泰安總經理及一、二軍教練團和全體球員們共同參與，花蓮縣政府為表歡迎也將由副秘書長張逸華代表頒贈伴手禮，預祝訓練期間順利。

統一7-ELEVEn獅隊於本年度已安排多場例行賽主場於本縣進行，讓鄉親們又能在縣內觀賞到各隊球星的精采表現，也讓本縣的各校棒球隊有更多機會近距離欣賞到專業級的賽事，以培養更多基層選手。

花蓮縣政府副秘書長張逸華代表頒贈伴手禮，歡迎統一獅。（統一獅提供／鄧心瑜傳真）

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