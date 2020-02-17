武漢市台商協會執行會長楊文賢有，人雖在台灣，仍持續出錢出力募集第一線醫護人員最需要的醫用防護服，持續捐贈給武漢醫療單位。（武漢台協翁茂偉副提供）

一線最需要的4000件防護服捐贈簽收單。（武漢台協翁茂偉副會長攝影）

台灣新型冠狀病毒肺炎疫情，確診人數2／16日再添二例，面對防不勝防的新型冠狀病毒肺炎，各國紛紛升高防護等級並採取隔離措施。而在此次疫情中，確診人數高居第一的武漢市，更屬於關鍵區域，面對必須超負荷工作且物資緊張的第一線醫護人員，是最辛苦與重要的守門人，若能守住武漢就守住疫情。

礙於民眾生計與社會經濟發展，大陸各城市多數已陸續復工，人口移動之後又是一波嚴厲考驗的開始。目前尚有近千名臺商與臺胞滯留湖北省，加上台胞專機返台時間一再延宕，求助無門的台胞只能祈求自己不要染病，大家心裡都明白目前武漢當地工作不論防護物資或醫護人力均已超越臨界點，。

在此緊要時刻，若能守護住第一線醫護人員，就能守住疫情防護線，也就等同於守住同胞生命。武漢市台商協會執行會長楊文賢有感於此，人雖在台灣，確默默的出錢出力，不斷募集第一線醫護人員最需要的醫用防護服，持續捐贈給武漢醫療單位使用。

當大家過情人節時，楊文賢執行會長搶在仙桃市台商所屬醫療物資生產工廠被當地政府下令接管前的幾小時前，搶運第二批4000件防護衣，捐贈並送達武漢同濟醫院，即時解決醫護人員裝備不足的燃眉之急，希望用行動持續為兩岸同胞最大福祉盡一份心力。

(中時 )