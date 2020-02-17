2020年開春，讓新冠肺炎疫情弄得一團亂，不能上班的人要遠距辦公，中國不少企業開始使用線上軟體「釘釘」，眼看開學時間也晚了，為因應停學不停課，據中國媒體報導，自2月10日開始，武漢地區和湖北省其他一些地區的學校，都開啟了線上開學儀式。眼見這商機不可錯過，釘釘順勢也推出了「在線課堂」功能，據說在App Store免費App排行榜上的下載量甚至打敗了微信，位列第一。

中國小學生一邊給一星，一邊留言，文筆還挺好的。（圖／翻自網路）

然而這一來卻惹火了只想放假不想上課的小學生們，因為學生們聽說評分低於1就會被強制下架，於是就組團打一星。目前，vivo商店評分為2.2，華為應用商城降到了1.4，而在OPPO軟件商店已經被小學生噴到下架了。

釘釘做夢都沒有想到，自己會被一群小學生們給抵制！隨著一星又一星的評分拉低了評分，一個有2億多用戶的強大APP叮叮，不得不從2月14日起，陸續在微博上發文、拍搞笑影片，跪低在地上，稱學生們為爸爸、求學生少俠們給回五星，這才終於解決了一場全面下架的危機風波。

有興趣的人可以看以下釘釘「求饒」影片，十分搞笑。

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(中時電子報)