大陸的自製武裝直升機直10(Z-10)，最新版本出現排氣口向上偏折的設計，這是為了減弱紅外線訊跡，不過也可能代表直10換裝了推力更大的發動機。
防衛世界(Defense World)報導，大陸中央電視台的軍事專欄「威虎堂」，在2月8日介紹解放軍第80集團軍的軍事演習，其中直-10武裝直升機也有參與，然而據官方微信上的照片顯示，這批直10出現發動機排氣口朝上的新設計，與早期版本的噴管朝外並不相同，應該是直10的改良版本。
許多軍用直升機在研發後期都會出現類似的設計，因為直升機的發動機是主要的熱訊號來源，若將高熱的排氣指向上方，排氣剛好可以被巨大的主旋翼氣流所吹散，也就有效的降低熱訊號，要是面對來襲的紅外線導引飛彈，會有比較大的生存率。但是，這種設計會增加阻力，因此需要大功率的發動機，這是威虎堂判斷直10已換裝新式發動機的理據。
直10是昌河飛機工業公司，與哈爾濱飛機製造公司共同研究及發展，原型機在2003年問世，再花了7年的時間修改，直到2010年才正式服役。
報導稱，借助更強大的發動機，直10將有更大的改良空間，包括可以安裝更多的防護裝甲板、增加有效載荷，或許未來還可以在其旋翼頂部，安裝毫米波火控雷達，以延長攻擊範圍並提高準確性。
(中時電子報)
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