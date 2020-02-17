中國爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港的鑽石公主號病例暴增，儼然成為疫區。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天說，澳洲將派包機接回船上200多名澳洲公民。

路透社報導，莫里森說，包機預定19日接回船上的澳洲公民，屆時他們將被帶至屬於熱帶氣候的澳洲北部地區，並須接受另外14天的檢疫隔離。

鑽石公主號船上已累計超過350起確診病例，其中包括24名澳洲人。

莫里森在墨爾本告訴記者：「對於200多名即將返回澳洲的公民，我們不得不要求他們回到達爾文（Darwin）時，再接受14天的檢疫隔離。」

莫里森並說，澳洲航空公司（Qantas Airways）包機提供機上空位，接回鑽石公主號上的紐西蘭人，但人數尚未確定，這些紐西蘭人將在達爾文轉機，回到紐西蘭。

澳洲衛生官員表示，儘管乘客這兩週被隔離在船艙內，有些船艙還是無窗的，但這些公民回到澳洲後，仍須接受進一步隔離。

(中央社)