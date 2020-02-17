即將在21日於台北和平籃球館登場的第一階段亞洲盃男籃資格賽，由於馬來西亞臨時決定不來，本來要宣布售票的中華籃協，只能緊急撤換，改只賣24號與日本之戰的門票。中華籃協秘書長李一中表示，依照亞洲籃總的規定，21日的比賽仍須走完行程，也就是比賽照打，開打後15分鐘馬來西亞隊沒有出現，亞洲籃總就會宣布中華隊20比0獲勝，因此到時候也不會有觀眾進場。

第一階段亞洲盃男籃賽中華隊與日本、大陸和馬來西亞同組，由於新冠肺炎疫情影響，大陸隊賽程全部延後，中華隊預訂在21日主場打馬來西亞，24日再戰日本。馬來西亞先前雖然去文亞洲籃總要求延後比賽，但亞洲籃總並沒有回覆，因而中華籃協確定了這兩場比賽照打，如今馬來西亞再次發文給亞洲籃總，這次明確決定不打了。

李一中說，馬來西亞這個臨時決定讓不少人感到措手不及，本來我們原本要賣票的新聞只能喊卡，並且被罰款約900萬台幣，此外，負責轉播的電視台Eleven Sports卻不能不轉播，依照亞洲籃總的規定，電視台必須在當天進行直播，而且得等到亞洲籃總官員宣布馬來西亞棄賽後才能結束轉播。

Eleven Sports總經理康小玲在得知消息後感嘆，我們花了那麼多錢買下轉播權，亞洲籃總怎能要求我們必須直播一場對手棄權的比賽，對我們而言太不公平了吧！

24日晚間7點迎戰日本，二樓席區採自由入座票價每張400 元，一樓特區(球隊席後方)與特 A 區(籃架後方)座位均採對號入座票價每張600 元，18 日中午起在年代售票與各大超商開賣，如門票預售仍有剩餘，比賽當天下午5 點起在和平籃球館售票處現場售票。

亞洲盃資格賽賽事期間為防範新冠肺炎疫情擴散，配合中央疫情中心針對新冠肺炎防護建議，將實施以下防疫措施，請進出場館所有人員協助配合。場館入口處將實施體溫測量、手部酒精消毒等檢疫措施，凡額溫 37.5°以上、耳溫 38°以上者，將禁止入場，並由現場護理人員進行判斷是否進行通報。

因體育館屬密閉空間，建請前往觀賽之球迷自備口罩；如有身體不適者建議在家休息避免外出。主辦單位現場不提供口罩發放。

如有自中、港、澳入境之球迷，須依規定自主居家檢疫 14 天。若未配合，將依傳染病防治法第 58 條進行裁罰，處新台幣 1 萬至 15 萬不等之罰緩。4.賽事場館落實消毒措施，將通告各參賽球隊人員做好自主健康管理，並由隨行工作人員協助在台期間所有相關防疫措施(體溫測量、酒精消毒等)。

(中時 )