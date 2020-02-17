新冠肺炎疫情延燒，國中小所延長兩周的寒假終於要結束，針對下周二就要開學，基隆市長林右昌於17日親自主持教育處防疫會議，確認所有學校防疫物資的整備都已到位。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情延燒，國中小所延長兩周的寒假終於要結束，針對下周二就要開學，基隆市長林右昌於17日親自主持教育處防疫會議，確認所有學校防疫物資的整備都已到位。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，國中小所延長兩周的寒假終於要結束，針對下周二就要開學，基隆市長林右昌於17日親自主持教育處防疫會議，確認所有學校防疫物資的整備都已到位。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，國中小所延長兩周的寒假終於要結束，針對下周二就要開學，基隆市長林右昌於17日親自主持教育處防疫會議，確認所有學校防疫物資的整備都已到位。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，國中小所延長兩周的寒假終於要結束，針對下周二就要開學，基隆市長林右昌於17日親自主持教育處防疫會議，確認所有學校防疫物資的整備都已到位，並瞭解是否有需要市府協助及加強之處，務必要讓學童都能夠安心上課。他指出，大家的警覺心都很高，若是學生有發燒等現象，也請家長讓學生就醫、在家休息。

林右昌強調，台灣的防疫工作起步很早，因此相對於其他國家，台灣的防疫工作做得非常好，但最重要的除了醫護人員的辛苦跟努力之外，強調防疫是所有國人的責任，只要大家依照中央疾管中心的指揮，做好自主管理，遵循相關規定，大家團結合作，就能夠度過這次的疫情。

市府表示，這次徵調防疫物資的量，其中額溫槍為84支、口罩為一萬片，酒精為232瓶，乾洗手為56瓶，配發原則為每200名學生配置一支，酒精為每30名學生可配得500c.c的儲備量，而這些物資可以供在地學童使用多久，市府則回應道，因為現在的量都是應付緊急狀況，不適每日發放，所以市府目前也無法估算使用期限，市府強調，勤洗手及確實量體溫才是防疫的重點。

教育處指出，開學後校方派人在門口量體溫，要是37.5度就要勒令直接帶回家或去醫院就診，其中建德國小怕家長無法臨時趕來，更騰出一間教室來做為隔離教室，讓有發燒的學生可以到那間空教室裡等家長，並會用耳溫再量二次做確認。

更有國小指出，他們已把消毒水等防疫配備分裝成袋，給每個班級用，開學後請老師來領回天天消毒，其中各班以肥皂勤洗手，並以消毒水來清潔整間教室，會將桌面、把手等肌膚長會接觸到的地方，仔細擦拭消毒。

(中時 )