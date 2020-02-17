網友稱讚經濟部開口罩生產線，「台灣人真的要跪下來哭了」。（取自網路）

行政院在1月31日表示將投入2億元建立口罩生產線，約4到5周後可達每日1000萬片，但目前仍採實名制買口罩，許多人排隊許久仍然「一罩難求」。有網友護航口罩之亂，大讚經濟部共赴國難，「台灣人真的要跪下來哭了」，這篇護航文反被打臉，「原來台灣價值就是膝蓋要軟一點」、「帶風向喔，明明口罩就是不夠用，幫開脫」！「蔡皇萬歲萬萬歲」！

武漢肺炎疫情造成口罩供不應求，行政院長蘇貞昌在1月31日拍板，將由政府出資近新台幣2億元建立口罩生產線，預計3週後每日全台口罩生產量可增為700萬片，約4到5週後可達每日1000萬片。

根據《中央社》31日報導引述行政院官員的說法，政府將投入2億元建立口罩生產線，預估3週後可以每天增加口罩產量300萬片，約4周到5周後每日增加600萬片，總產量可達到每日1000萬片。

有網友在2月15日為口罩護航指出，這次經濟部兩個禮拜就開出60條生產線，台灣人真的要跪下來哭了，謝謝再謝謝！若非業界和經濟部同心共赴國難，以及迅速協調學界補充超音波工程人才，已經夕陽產業的東西，不可能這麼驚人的速度做到位！尤其要大力讚揚經濟部，承擔設備成本的承諾，讓廠商感受到政府的決心，願意擱置所有的生產，一起擔起守護國人生命的重任。

不過此文章被狠打臉，不少人批評「給我口罩，其它免談。買不到口罩甚麼都是屁」、「媒體應該督促政府，而不是撰寫這種歌功頌德的廢文」、「原來台灣價值就是膝蓋要軟一點」、「帶風向喔，明明口罩就是不夠用，幫開脫」、「不要一直叫媒體出來造神！人民需要的、想要的是實質的口罩！」、「組線組的這麼快！好棒棒哦！但組到哪裡去了？怎麼還是看不到口罩？」、「是啊！蔡皇萬歲萬萬歲」！

(中時電子報)