蔡鴻鵬（右）致贈竹下俊一（左）琉璃擺飾表達對日方來台簽署合作備忘錄的謝意。（陳筱琳攝）

藤球是亞洲運動會競賽項目之一，中華民國藤球協會與日本藤球協會今天正式簽署合作備忘錄，雙方締結姊妹會，一同為發展藤球運動努力、並促進國際交流。

今天的合作備忘錄簽署儀式，中華藤協理事長蔡鴻鵬熱情歡迎日本藤球協會會長竹下俊一、常務理事兼強化委員會委員長越田專太郎來訪，蔡鴻鵬表示：「今天是難得日子，藤球在台灣推動僅有11年歷史，去年中華藤協舉辦國際賽備受好評，加強大力推動的期許，日本發展藤球運動已超過30年，有許多值得學習借鏡之處，藉由雙方交流協議，未來有更多合作。

竹下俊一透露，日本從1989年開始發展藤球運動，目前最好成績是2002亞運銅牌，國內參與藤球運動以大學生為主，大約九成藤球選手過去踢過足球，也有少部分球員是從其他運動項目轉練藤球，關東、關西及北海道是實力較強的地區。

越田專太郎指出，日本國內由協會主辦的藤球賽，一年約有18場，以學生為主、也有社會人士，在協會登錄記名的選手有600多人，加上沒有正式加球隊、自己玩的，粗估也有2、3000人。

這份合作備忘錄，將加強台、日藤球協會更密切的合作，未來雙方將就活動、技術、訊息等交流，包括國家隊球員、教練與技術人員訓練，互邀參加比賽和訓練營，蔡鴻鵬補充，今年4月台灣會舉辦首屆亞洲青年U21藤球錦標賽，誠摯邀請竹下俊一等人屆時再度聚首，並待適當時間再擇期赴日回訪。

(中時 )