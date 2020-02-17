傳統京劇大多給人忠孝節義的刻板印象，難以和現代人生活共鳴，近期國光劇團推出多齣以愛情為主題的折子戲，細數古人守信重義，約會也挑地點的老派作風，帶觀眾一窺古人談情說愛的場所。

藝術總監王安祈表示，是作家李維菁的散文〈老派約會之必要〉，啟發她思考京劇裡老派約會，「這篇文章觸發我，古人的約會方式，是如何講究時間、地點和氣氛。歸納古人約會場所，會發現，不管是花園、彩樓、戰場，甚至對簿公堂，其實都是講究的，甚至有他們的激情與浪漫，以及女性情慾自主的部分。」

王安祈舉例，最典型的老派約會場所，就是花園，像是《紅娘》、《牡丹亭》或是《賣水》，裡面都以花園為場景，「其中的《賣水》，說的是小姐想見指腹為婚對象，但不好意思開口，丫環看穿小姐心思，費心安排，讓男子假扮賣水郎，到後花園與小姐相會，賣水郎還遲到，讓小姐等待，丫環為了拖延時間，就開始細數一到十二月開了哪些花，這個橋段演起來，身段特別多，手絹轉來轉去，特別好看。」

此外，除了後花園你儂我儂、花前月下的浪漫，談戀愛也少不了激情的傳情互動，王安祈說，「像是薛平貴與王寶釧的《彩樓配》，點出兩人是在彩樓拋繡球互許終身，世人對王寶釧的認識，大都記得她苦守寒窯18年，但其實這段感情是她自己爭取的。她在拋繡球前一天，巧遇薛平貴，便要他隔天再來，做球給他接。」

王安祈表示，《彩樓配》是極為調皮可愛的戲碼，「當王寶釧要丟繡球給薛平貴時，不忘先做假動作，把眾人引到同一個方向，再趁機把球丟給站在原地的薛平貴，讓他可以順利接到球。」

此外，王安祈表示，也有比較另類的約會場所，好比《虹霓關》裡的男女主角，就是在戰場上相愛相殺，「女主角上戰場是為了替死去的丈夫報仇，但因為仇家太帥了，竟然愛上他，她毫不掩飾地讓男主角知道，如果你不娶我，我就殺掉你，說明了女性的情慾自主，劇中男女對打長達半小時的武戲，更像是調情，也成為這齣戲的精華片段。」

(中時 )