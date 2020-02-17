◎境管不緊縮 月底前將有７千個感染者入台

新冠肺炎疫情肆虐，學者推估，之前從大陸武漢來台的人中，尚有111名潛在感染者是無法偵測，他們過去這段時間是否有傳染給國人，需要關注；同時，政府若未提高入境管制，預計2月底前，亞洲一至三級疫區可能會有7000個感染者來台及旅遊。

◎陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假

防堵新冠肺炎疫情延燒，政府宣布本月10日起兩岸航線僅剩4城5點，衝擊陸籍航空在台營運，連最大的中國國際航空（國航）都撐不住，宣布在台辦公室3月起放無薪假，3月只上11天、4月只上10天，等於是「上一休一」，薪水直接砍半。

◎政院紓困出爐 不裁員減薪可十足擔保貸款500萬

新冠肺炎紓困，行政院政務委員龔明鑫下午說明政院有「融資、就業、稅務」等三大方向。其中企業周轉金最多可貸款500萬元；在稅務部分，防疫照顧假企業若願給假給薪，報稅時可加倍扣抵，如給員工100元，可扣抵200元。這項方案將納入紓困特別條例條文。

◎防疫勤洗手 你洗對了嗎？

新型冠狀病毒疫情全球升溫，防疫勤洗手，你洗對了嗎？大里仁愛醫院感染科主治醫師黃怡菁17日表示，加強個人手部衛生勤洗手、不碰眼鼻口，減少出入群眾聚集場所，是不二法門，並要落實「內、外、夾、弓、大、立、腕」的洗手口訣，洗手流程時間需達40秒至60秒，在吃東西前、照護小孩前、看病前後、擤鼻涕及上廁所後，都要勤洗手。

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(中時電子報)