繼高市教育局推動滿天星計畫後，高市文山高中17日與美國名校費爾蒙特高中簽訂雙聯學制AP計畫，預計在109年度成立國際專班，引入全英文大學先修課程，接軌國際，成為南台灣第一所與美合作雙聯學制的公立高校。

AP課程是讓學生在課餘時間接受全英文的美國大學先修課程，並在高一升高二的暑假赴美修習5週，在高中三年學生只要修習至少3門AP課程且通過1門測評，即可得到文山高中及費爾蒙特高中畢業證書。高市副市長葉匡時表示，高市政府積極推動雙語課程，除了文山高中AP課程外，高市外籍教師和雙語學校也不斷在增加，盼讓高市學子能夠與國際接軌。

高市教育局局長吳榕峯則表示，雙聯學制AP計畫可以提供學生大學有更多選擇，如果高中畢業後這些學生仍然留在高雄升學，可以利用教育局滿天星計畫，在大二期間赴美交換、實習一年，並將計畫提供的60萬美金當作生活費，在減輕負擔的情況下出國學習，建立國際觀，提升競爭力。

文山高中校長則表示，此AP合作計畫已籌劃一年，終於和費爾蒙特合作成功。因為是利用課餘時間學習，所以並不會影響學生原本的課程，師資部分將會從大學或教育局名單中找尋可全英教學的師資，讓學生可以在雙語的環境下充分學習。

面對高市政府與文山高中積極推動雙聯學制AP課程，美費爾蒙特總監John Barrier深表支持，他認為AP課程和赴美修習的5週課程不但可以提升英文能力，更讓高市學子對美國大學課程更容易適應接軌，同時對全英文的課程學習技巧也能因而提升。高市政府從滿天星計畫、雙語學校建立，到文山高中AP課程的推動，讓學生更容易與世界接軌的同時，求學之路也有更多選擇。

(中時 )