社區媽媽趕製口罩套，以備不時之需。（薛惠玲提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣社區媽媽們擔心國中小開學後學童口罩不夠使用，近日請駐校藝術家薛惠玲教製可重複使用的口罩套，藉此減少口罩使用量，目前已製作近2000個，未來疫情結束，縫上鬆緊帶還可做為簡易口罩，供孩子打飯菜時使用。

新冠肺炎疫情持續延燒，國中小學寒假延至本月25日，不少社區媽媽擔心開學後孩子的口罩不夠使用，心急如焚，得知雲林縣駐校藝術家薛惠玲曾開課教授布包製作，因此請薛惠玲教導大家製作口罩套。

薛惠玲表示，目前國中小學的備用口罩數量有限，口罩套雖不能取代口罩，但套在口罩外可減少口罩汙損，讓口罩多使用幾次，且口罩套清洗殺菌後可重覆使用，一旦口罩不夠，口罩套便能發揮很大的作用。

薛惠玲這幾天到四湖鄉、東勢鄉、虎尾鎮各國中小指導社區媽媽們縫製口罩套，大家分工合作，1名媽媽負責縫紉，其他10人幫忙裁布、畫線、折布，用生產線方式1小時約可製作60個口罩套，目前已製作近2000個，會持續製作到開學。

薛惠玲說，疫情結束後，只要將口罩套徹底清潔消毒再縫上鬆緊帶，便可做為簡易口罩，讓學童在打飯菜、打掃環境時使用，避免浪費資源。

社區媽媽蔡昱綺指出，有紡織工廠得知她們要製作口罩套，免費提供大量布料，也有人提供縫紉機，有些媽媽還帶小朋友來幫忙，大家同心協力，就是希望開學後孩子受到更好的保護。

(中時 )