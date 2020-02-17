博智(8155)佈局半導體晶圓相關測試設備PCB板有成，受惠於20層以上半導體測試設備PCB板出貨逐步放量，博智第1季營運看好，博智預估，今年第1季營運可望優於去年同期。

博智主攻伺服器板、雲端儲存設備、工業電腦用板等高信賴、必須持續運作的高階產品，公司自2018年開始佈局半導體晶圓相關測試設備PCB板，經過快兩年的佈局，20層以上半導體測試設備出貨逐步放量，成為推升公司營運成長新動能。

大陸地區新冠肺炎疫情延燒，對PCB產業造成重大衝擊，博智因生產基地在桃園龍潭，且公司交貨到大陸的產品不多，目前除一家客戶出貨還待確認，其餘客戶訂單及交貨狀況正常，博智初步評估，此次疫情對公司營運影響不大。

博智現有月產能已從原來的50萬平方呎逐步提升到60萬平方呎，10層板以上產品佔比亦已拉升至75%以上，其中伺服器約佔博智銷售面積約70%，工業電腦及半導體相關測試設備佔比約30%。

受惠於20層以上半導體測試設備PCB板出貨逐步放量，博智1月合併營收為2.22億元，年成長47.48%，為107年7月以後單月新高，從目前訂單來看，博智表示，第1季營運可望比去年同期好。

(時報資訊)