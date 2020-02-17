《店頭市場》櫃買中心新增特藝石油預收款券交易 17:222020/02/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心公告，特藝石油能源有限公司上櫃之台灣存託憑證新增列預收款券方式交易之事由，並併案繼續於證券商營業處所停止買賣。 櫃買中心表示，特藝石油能源有限公司因未於規定期限公告申報109年第1季財務報告，櫃買中心爰依規新增該公司台灣存託憑證採預收款券方式交易之事由，又特藝石油能源有限公司前因向新加坡交易所申請停止交易，其台灣存託憑證已自105年6月2日停止櫃檯買賣迄今，故櫃買中心爰併案繼續停止其台灣存託憑證在證券商營業處所買賣。 (時報資訊) #櫃買中心 #特藝 #台灣 #存託憑證 #預收款券 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸還在封城 醫材轉單台灣 04:092020/02/13 焦點新聞 櫃買今通過復華投信債券ETF指數資格認可 15:072020/02/13 財經 日本台灣商會聯合總會拜會 盧秀燕盼鞏固台日關係續創新商機 19:042020/02/13 生活 疫情衝擊台5產業 今年GDP掉0.35％ 04:092020/02/14 焦點新聞 當大陸不再抗日了 04:102020/02/14 時論廣場 環瑞醫股票自2／17起預收款券 17:302020/02/14 財經 《店頭市場》環瑞醫2月17日起預收款券，每10分鐘撮合一次 08:182020/02/15 財經 復華投信債券ETF指數資格認可 過關 04:102020/02/17 證券．權證 環瑞醫 2／17起改人工撮合 04:102020/02/17 證券．權證 特藝-DR新增列預收款券方式交易之事由 15:572020/02/17 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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