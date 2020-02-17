櫃檯買賣中心公告，特藝石油能源有限公司上櫃之台灣存託憑證新增列預收款券方式交易之事由，並併案繼續於證券商營業處所停止買賣。

櫃買中心表示，特藝石油能源有限公司因未於規定期限公告申報109年第1季財務報告，櫃買中心爰依規新增該公司台灣存託憑證採預收款券方式交易之事由，又特藝石油能源有限公司前因向新加坡交易所申請停止交易，其台灣存託憑證已自105年6月2日停止櫃檯買賣迄今，故櫃買中心爰併案繼續停止其台灣存託憑證在證券商營業處所買賣。

(時報資訊)