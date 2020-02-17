環保人士周日在訟訴中獲得法院命令後，特斯拉已被勒令暫時停止，在德國新建超級汽車工廠的建設作業。

特斯拉在建造其它的家歐洲汽車和電池工廠之前，一直在清理首都柏林附近的林地。目前雖被迫停工，法院強調，該禁令是暫時的，尚待本週進一步聽證。

特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）去年十一月宣布計劃，將在德國東部勃蘭登堡州格呂海德地區建立歐洲設施，稱為「超級工廠」，這引起了極大的轟動與反對聲浪。環保抗議者說，工廠對當地的野生動植物和水供應構成威脅。

這座工廠，也已經成為環保主義者與德國親商業人士基督教民主黨和自由民主黨之間的一個爭議點，他們擔心這個問題可能會損害德國作為親商的形象。

爭端凸顯了特斯拉的風險，特斯拉尚未獲得建造工廠的正式許可。但是，特斯拉獲得了德國環境部的許可，只是要「自行負擔風險」，於是他們開始著手建廠。

這涉及清理約91公頃的森林和砍伐數千棵樹木，這激怒了環保主義者聯盟綠色聯盟。代表柏林和勃蘭登堡地區的法院在周日的聲明中警告：「綠色聯盟提出的尋求法律保護的動議，不是沒有成功的機會。」

特斯拉從勃蘭登堡州在格倫海德購買了近300公頃（大小超過400個足球場），以建造這家工廠，該工廠計劃於2021年開業。特斯拉有志於在該工廠每年生產多達500,000輛汽車，擁有約12,000名員工。特斯拉目前在美國有兩家超級工廠，在上海有一家。

(中時電子報)